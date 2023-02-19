شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مبارة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستضيف فريق برشلونة نظيره قادش، اليوم، الأحد، في تمام العاشرة مساء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ويستهدف فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز، تحقيق الفوز على قادش في مباراة اليوم، وتعزيز صدارته لجدول ترتيب الليجا.

كان برشلونة فاز على فياريال بهدف نظيف في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإسباني بهدف دون رد، سجله المتألق “بيدري” والذي سيغيب عن مباراة اليوم بسبب معاناته من إصابة عضلية.

وخاض برشلونة 21 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز في 18 مناسبة، وتعادل في مواجهتين، وخسر لقاء وحيد.

على الجانب الآخر، يأمل فريق قادش في تحقيق نتيجة إيجابية أمام قادش في مباراة اليوم، للابتعاد خطوة جديدة عن منطقة الهبوط.

يذكر أن برشلونة اكتسح قادش برباعية نظيفة في لقاء الدور الأول من الليجا.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد قادش في المركز الـ 16 برصيد 22 نقطة.