شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة اليوم ضد قادش في الدوري الإسباني 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستقبل برشلونة على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" نظيره قادش، في المباراة التي ستقام ضمن الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني.

ولا يعرف برشلونة مذاق الهزيمة منذ العودة من كأس العالم 2022، كما أنه يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن غريمه ريال مدريد.

ولكن ما قد يزيد من حظوظ قادش في المباراة هو اضطرار تشافي هيرنانديز لإراحة بعض نجومه استعدادًا لمباراة مانشستر يونايتد في إياب ملحق دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.



ويحتل قادش المركز الـ16 في جدول ترتيب "الليجا" برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن المراكز المؤدية إلى الهبوط.

برشلونة بجانب اضطراره لإراحة بعض نجومه سوف يفتقد بيدري أمام قادش، إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة مانشستر يونايتد يوم الخميس الماضي.

موعد مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني هو الأحد الموافق 19 فبراير/ شباط 2023، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.



يمكنك متابعة مباراة برشلونة وقادش عبر قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمجريات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتأتي مباراة البلوجرانا أمام ضيفه عبر قناة beIN Sports HD 1 Premium وكذلك عبر قناة beIN Sports HD 1.

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني من خلال إحدى وسيلتين مدفوعتين.

الوسيلة الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود" والأخرى هي الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.