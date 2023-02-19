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حلمى مشهور: منتخب الشباب لديه إصرار على حصد لقب بطولة الأمم الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد - أكد حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن تنظيم الحدث الرياضي الجديد لبطولة الأمم الأفريقية تحت 20 سنة لم يكن جديداً على مصر والتى تنظيم هذه الأحداث ، والقادرة بكوادرها فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية استضافة هذه البطولة تحت منظومة عمل متكاملة يقودها مدير البطولة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والكاف معجب بالتنظيم الذي يعد على أعلى مستوى.

 

وأضاف مشهور، فى تصريحات إذاعية، أن المنتخب الوطني بقيادة محمود جابر المدير الفنى يؤدون أداءً جيداً ومستوى عالٍ خلال هذه البطولة، لأن لديهم إصرارا لإحراز اللقب، والاتحاد المصري لكرة القدم وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفروا لهم كل شيء وقدموا الدعم وتنظيم معسكرات ومباريات ودية وأجهزة الدولة بأكملها تساند المنتخب في مهمته، والمطلب الوحيد الدعم الجماهيري لهم بحضور المباريات.

 

وتابع، "مجموعة منتخب مصر مع موزمبيق والسنغال ونيجيريا صعبة على الورق لكن ولادنا لديهم إصرار وهدف بالفوز بالبطولة".

 

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، فى الرابعة عصر اليوم، صوب استاد القاهرة الدولي، الذى يستضيف مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما والتى تقام فى مصر ، بين منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر ونظيره الموزمبيقي. 

 

ويدخل منتخب مصر للشباب البطولة وعينه على التتويج باللقب للمرة الخامسة فى تاريخه لاسيما أن البطولة تقام على أرض مصر ووسط الجماهير المصرية المتعطشة لحصد اللقب. 

 

وخاض منتخب مصر للشباب مباراتين استعدادا للبطولة أمام جنوب السودان وأوغندا، فاز في المباراة الأولى بهدف نظيف، وتعادل فى الثانية بهدف لكل فريق ، بينما لعب منتخب موزمبيق مباراتين أمام مستقبل وطن ومنتخب جامبيا وفاز في الأولى بثلاثية نظيفة وتعادل فى الثانية بهدف لكل فريق. 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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