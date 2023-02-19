شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى مشهور: منتخب الشباب لديه إصرار على حصد لقب بطولة الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن تنظيم الحدث الرياضي الجديد لبطولة الأمم الأفريقية تحت 20 سنة لم يكن جديداً على مصر والتى تنظيم هذه الأحداث الرياضية، والقادرة بكوادرها فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية استضافة هذه البطولة تحت منظومة عمل متكاملة يقودها مدير البطولة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والكاف معجب بالتنظيم الذي يعد على أعلى مستوى.

وأضاف مشهور، فى تصريحات إذاعية، أن المنتخب الوطني بقيادة محمود جابر المدير الفنى يؤدون أداءً جيداً ومستوى عالٍ خلال هذه البطولة، لأن لديهم إصرارا لإحراز اللقب، والاتحاد المصري لكرة القدم وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفروا لهم كل شيء وقدموا الدعم وتنظيم معسكرات ومباريات ودية وأجهزة الدولة بأكملها تساند المنتخب في مهمته، والمطلب الوحيد الدعم الجماهيري لهم بحضور المباريات.

وتابع، "مجموعة منتخب مصر مع موزمبيق والسنغال ونيجيريا صعبة على الورق لكن ولادنا لديهم إصرار وهدف بالفوز بالبطولة".