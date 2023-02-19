شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن تمديد عقد عمر الساعى لمدة 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمالا لاستراتيجية البناء التى ينتهجها مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، للحفاظ على لاعبي الفريق الواعدين الذين يمثلون المخزون الاستراتيجي للنادى، تم تمديد تعاقد عمر الساعي لاعب وسط الفريق ومنتخب الشباب بعقد طويل الأمد بناءًا على ترشيح من المدير الفني أحمد حسام "ميدو".

ويحرص مجلس الإدارة على تمديد تعاقد اللاعبين الواعدين بالفريق لضمان استمرارهم والاعتماد على جهودهم بشكل أكبر خلال الفترة الجارية، حيث وقع اللاعب عقده الجديد بحضور إبراهيم نصر مدير التعاقدات.

ونجح الساعي فى نيل ثقة ميدو فى ظل شخصيته القيادية التى لا تخشى الضغوط، وبات ضمن العناصر التي تشارك مع الفريق بصفة أساسية فى المباريات الأخيرة إلى جانب تواجده ضمن صفوف المنتخب الوطني للشباب تحت قيادة محمود جابر.

ويتطلع مجلس الإدارة لاستعادة أهم مميزات النادى والمتمثلة فى تشكيل القوام الأساسي للفريق من أبناء النادي المميزين، وهو ما يسهم فى عودة الدراويش كمنافس وحاصد للألقاب وعودته لمكانته المعروفة بين الكبار.