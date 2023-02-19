شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب بنين يصل القاهرة للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا تحت 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت صباح اليوم، الأحد، بعثة منتخب بنين إلى مطار القاهرة الدولي استعداداً للمشاركة في منافسات بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاماً.

وسوف تتوجه إلى محافظة الإسكندرية مباشرة بعد عقد اجتماع مع مسئولى الاتحاد الأفريقى "كاف"، وبعدها يتوجه الفريق إلى فندق الإقامة.

ويلعب منتخب بنين ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات بنين تونس، جامبيا، زامبيا.

ويعد منتخب بنين آخر منتخبات المجموعة الثالثة وصولا إلى مصر، بعدما وصل كل من تونس وجامبيا وزامبيا أمس السبت.

ومن جانبها، تفقدت مسئولة المراسم والبروتوكول عن مجموعة الإسكندرية بالكاف، كايشاكير هاديدچا السبت، ستاد الإسكندرية، لمُتابعة إجراءات الاستقبال والمراسم والبروتوكول، مع فريق التنظيم بمجموعة الإسكندرية.

ووجهت «هاديدچا» مجموعة من النصائح والارشادات التنظيمية، لفريق المتطوعين، مُشيرة إلى أهمية مُراجعة كل النواحي التنظيمية لتخرج البطولة بأفضل شكل مُمكن.

يشار إلى أن مُباراة جامبيا وتونس، هى أولى مُباريات المجموعة، يوم 21 الجارى على ملعب استاد الإسكندرية.