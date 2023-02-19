شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الاجتماع الفنى للبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية الحادية والأربعين للأندية للكرة الطائرة، التى تستضيفها مصر بدءا من غد الاثنين، إلغاء الاجتماع الفنى للبطولة والذى كان مقررا له السابعة مساء اليوم الأحد.

وتشهد البطولة انسحاب فريق نادى الزمالك برفقة الكويت الكويتي وأهلي طرابلس الليبي من المشاركة فى البطولة المقرر انطلاقها غد الاثنين.

وتلقت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية اعتذارا فى الساعات الأخيرة من نادى الزمالك بشأن الانسحاب المشاركة فى منافسات البطولة.

وتستضيف مصر فعاليات البطولة العربية الحادية والأربعين للأندية للكرة الطائرة خلال الفترة من 20 فبراير الجاري إلى 3 مارس المقبل، بمشاركة 14 ناديا بعد انسحاب الكويت وأهلي طرابلس.

مجموعات البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

المجموعة الأولى

الأهلى القطري - الصداقة الفلسطيني - مصافي الشمال العراقي.

المجموعة الثانية

الوكرة القطري - بني ياس الإماراتي - السويحلي الليبي.

المجموعة الثالثة

خيبل المهرة اليمني - القوات الفلسطيني - السيب العماني .

المجموعة الرابعة

النصر البحريني - كاظمة الكويتي - الميناء اليمني - الأهلي المصري.