شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يقيد بيومى بدلا من صلاح باشا فى القائمة النهائية لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الجهاز الإداري لمنتخب مصر للشباب إجراءات قيد اللاعب أحمد بيومي فى القائمة النهائية المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، بدلا من صلاح باشا الذى خرج من القائمة للإصابة.

ويتواجد صلاح باشا مع منتخب الشباب فى فندق الإقامة رغم خروجه من القائمة لدعم ومساندة زملائه، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي بمعرفة الجهاز الطبي لمنتخب الشباب بالتنسيق مع ناديه الإيطالي.

ويفتتح منتخب مصر للشباب مشواره اليوم ببطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق في الرابعة عصرا باستاد القاهرة.

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتقام البطولة على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية.

وكان منتخب الشباب أعلن أسماء 26 لاعبا للبطولة هم: "في حراسة المرمى: أحمد نادر السيد – كريم أحمد نبيل – مصطفى مخلوف، والدفاع: عبد الرحمن رشدان – عبد الرحمن جودة – عمر فايد – يوسف شعبان – أحمد رضا – إياد العسقلاني – إسلام عبد الله متولي – كريم الدبيس – رأفت خليل – خالد عوض – محمود أحمد مرسي، وخط الوسط: محمد فارس – طارق علاء – عمر الساعي – ماجد هاني – محمد حمدي – أحمد عبد الرحيم إيشو – أحمد نادر حواش – يوسف العزب، وفي الهجوم كل من أحمد شريف - محمود مرسي - صلاح باشا - يوسف حسن - عبد الرحمن زكي - أحمد نادر حواش.