شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب الحصول على مليوني دولار خلال أيام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب النادي الأهلي انتعاش خزينته بـ2 مليون دولار خلال الأيام القليلة المقبلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مكافأة الحصول على المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.
وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة العالم للأندية التي أقيمت مؤخراً بالمغرب ليحصل على مليوني دولار مكافأة الحصول على هذا المركز ومن المقرر وصول هذا المبلغ للقلعة الحمراء مع نهاية فبراير الجاري.
وكانت خزينة الأهلي قد انتعشت بمبلغ 370 ألف دولار مؤخراً نتيجة تأهل الفريق لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
على صعيد آخر، اعترف مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي ، بوجود مشاكل فى فريقه، أظهرتها الخسارة أمام الهلال السوداني أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وقال مارسيل كولر فى المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، "الخسارة شيء مؤسف ومحزنة، لكننا ما زلنا فى بداية مشوار البطولة، وسنعمل على تصحيح أخطائنا، كما أن المباراة أقيمت فى أجواء صعبة، وفوجئنا بوجود الجمهور العنيف، رغم قرار إقامة المباراة بدون جمهور".
وأضاف مدرب الأهلى، "الحكم لم يشهر البطاقة الصفراء سوى فى الدقيقة 94، رغم إهدار الوقت، الأهلي ليس طريقته إهدار الوقت، هذه ليست شخصية الأهلي أننا نهدر الوقت، كما كشفت المباراة بعض المشاكل لدينا وسنعمل على إصلاحها".
وأنهى كولر تصريحاته قائلا، "لا خوف على الأهلي رغم الخسارة، سنعمل على تصحيح الأخطاء وتجميع النقاط، ومن المؤكد أننا سنظهر بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة".