شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب الحصول على مليوني دولار خلال أيام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب النادي الأهلي انتعاش خزينته بـ2 مليون دولار خلال الأيام القليلة المقبلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مكافأة الحصول على المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة العالم للأندية التي أقيمت مؤخراً بالمغرب ليحصل على مليوني دولار مكافأة الحصول على هذا المركز ومن المقرر وصول هذا المبلغ للقلعة الحمراء مع نهاية فبراير الجاري.

وكانت خزينة الأهلي قد انتعشت بمبلغ 370 ألف دولار مؤخراً نتيجة تأهل الفريق لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.