الامارات | الكشف عن مسارات وميداليات بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن ميداليات المشاركين في الفئات العمرية في بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون 2023 التي تقام برعاية ضمان، والتي تفتتح موسم سلسلة بطولات الترايثلون العالمية، كما أعلن المجلس عن مسارات الحدث العالمي المرموق الذي تستضيف حلبة مرسى ياس فعالياته ومنافساته على مدار يومي 3 و4 مارس.

ويشارك في البطولة نخبة من رياضيي الترايثلون العالميين إلى جانب عدد كبير من هواة الرياضة القادمين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم لخوض غمار هذا التحدي البدني الفريد، والمشاركة في منافسات هذا الحدث العالمي التي تقام في واحدة من أشهر وجهات الفعاليات الرياضية العالمية إذ تعود بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون برعاية ضمان إلى حلبة مرسى ياس، موطن سباق جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا1.

وبالإضافة إلى أهم رياضيي الترايثلون العالميين، يفتح الحدث العالمي باب المشاركة أمام الآلاف من هواة سباقات الترايثلون وأنشطة اللياقة البدنية في دولة الإمارات والمنطقة وسائر أنحاء العالم، من خلال 15 فئة، تتضمن فئات النخبة للرجال والسيدات وفئات النخبة البارالمبية والفئات العمرية، وسباقات الصغار، بالإضافة إلى فئات الرياضيين المبتدئين وفئات الرياضيين من أصحاب الهمم.

كما كشف المنظمون عن تصاميم ميداليات البطولة، وتتميز بتصميمها الفريد الذي تم في الإمارات، وتمثل الدائرة المركزية في الميدالية عالم رياضة الترايثلون، وتتضمن هذه الدائرة ثلاثة عناصر ثلاثية الرؤوس تمثل مجتمعة نقاط التوازن الديناميكي التي يشترك بها رياضيو الترايثلون في كل أنحاء العالم وهي السباحة، الدراجات الهوائية، الجري، ويحيط بالدائرة المركزية ثلاثة مدارات دوارة، تدل إلى اجتماع هذه العناصر بتناغم لدى رياضيي الترايثلون.

تجتذب بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون نخبة من أبرز نجوم الرياضة، ففي فئة الرجال يشهد الحدث مشاركة 10 من أفضل رياضيي الترايثلون على مستوى العالم، يتقدمهم الفرنسي ليو بيرجير، بطل العالم الحالي والمصنف أولًا عالميًا. وفي فئة السيدات، تشارك المصنفة الثانية عالميًا البريطانية جورجيا تايلر براون، إلى جانب ست رياضيات من المصنفات العشرة الأوائل عالميًا، ومنهن المصنفة الثالثة تايلر سبيفي من الولايات المتحدة الأمريكية

وفي سباقات البارا، يشارك نجوم بارالمبياد طوكيو مثل إيفا ماريا مورال بيدربرو، الحاصلة على الميدالية البرونزية في فئة PTWC التي تشهد منافسة حادة والتي تعود إلى المنافسات بعد ولادة طفلتها. كما يشارك أليخاندرو سانشيز بالوميرو، حامل الميدالية البرونزية في طوكيو حيث ينافس في فئة PTS4.