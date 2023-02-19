شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا للشباب 2023 بمصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يترقب الجميع المشاركة العربية في بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا، والتي ستقام على الأراضي المصرية.

ل

القنوات اناقلة لكأس أمم إفريقيا للشباب 2023 بمصر

وتنطلق المسابقة يوم الأحد 19 فبراير/ شباط، وتستمر حتى إقامة المباراة النهائية يوم 12 مارس/ آذار على استاد القاهرة الدولي.

وتشهد المسابقة مشاركة منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور، بجانب تونس مع 10 منتخبات من نخبة المنتخبات الأفريقية.

البطولة ستقام على ملاعب مدينة القاهرة والإسكندرية والسويس، ويفترض أن تزداد قوتها مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة لـ12 منتخبًا.

يمكنك متابعة مباريات كأس أمم إفريقيا للشباب 2023 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" عبر البث الفضائي.

يوجد وسيلة مجانية لمتابعة المسابقة أيضًا، وذلك من خلال قناة "تايم سبورت" عبر البث الأرضي داخل مصر فقط.

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس أمم إفريقيا للشباب 2023 بوسيلتين مدفوعتين.

الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود" أما الأخرى فهي الاشتراك في خدمة "بي إن كونكت".



ستكون المباراة الافتتاحية لمسابقة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا في استاد القاهرة الدولي يوم 19 فبراير المقبل، بين المنتخب المصري ونظيره الموزمبيقي.

بعد ذلك ستواجه كتيبة محمود جابر، المنتخب النيجيري يوم 22 فبراير، ثم تختتم مباريات المجموعات بمباراة السنغال في 25 فبراير الحالي.

مواعيد مباريات منتخب مصر للشباب في كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا

مصر × موزمبيق - 19 فبراير 2023 (16:00 مصر، 17:00 السعودية)

مصر × نيجيريا - 22 فبراير 2023 (19:00 مصر، 20:00 السعودية)

مصر × السنغال - 25 فبراير 2023 (19:00 مصر، 20:00 السعودية)

مواعيد مباريات منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا للشباب 2023

سيلتقي المنتخب التونسي مع نظيره الجامبي يوم 21 فبراير في السويس.

بعد ذلك يلتقي نسور قرطاج مع بنين يوم 24 فبراير، على أن يكون الختام أمام زامبيا يوم 27 فبراير.

تونس × جامبيا - 21 فبراير 2023 (١٦:٠٠ مصر، 15:00 تونس)

تونس × بنين - 24 فبراير 2023 (16:00 مصر، 15:00 تونس)

تونس × زامبيا - 27 فبراير 2023 (19:00 مصر، 18:00 تونس)