الترجي يفوز على شباب بلوزداد.. تعرف على ترتيب مجموعة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق الترجي الرياضي التونسي فوزا هاما خارج ملعبه على فريق شباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم السبت، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب حمدو الهوني في الدقيقة 80 بتسديدة صاروخية سكنت شباك حارس مرمى شباب بلوزداد.

https://vidbtol2.stad90.com/embed/q6z4GpBYmzE6q

ولم يهدد الترجي مرمى صاحب الأرض قبل فرصة الهدف إلا بتسديدة من لاعب الوسط محمد علي بن رمضان في الدقيقة 57.

وكاد الفريق الجزائري أن يتقدم بعد 5 دقائق من الشوط الثاني بعدما ردت العارضة تسديدة أكرم بوراس.

وأهدر أنايو إيوالا فرصة خطيرة بعدما راوغ الحارس معز بن شريفية وسدد في المرمى لكنها مرت بجوار القائم مباشرة في الدقيقة 70.

وبعدها بدقيقتين حول ليونيل وامبا كرة برأسه لكن حارس الترجي تصدى لها.

وبهذه النتيجة، رفع الترجي رصيده إلى 6 نقاط، متصدرا جدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد شباب بلوزداد عند 3 نقاط في المركز الثاني.

ويحتل المريخ السوداني والزمالك المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة، بعد تعادلهما سلبيا في المواجهة التي أقيمت مساء الجمعة.