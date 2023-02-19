شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه أوغندا على بطاقة التأهل لأمم أفريقيا لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب سيدات كرة السلة بقيادة إيهاب الألفي المدير الفني مع نظيره المنتخب الأوغندى، مساء اليوم، فى مباراة التأهل للصعود لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالتصفيات التى تقام بأوغندا.
وتقام المباراة فى الخامسة مساء اليوم، ويتأهل الفائز لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
ويتصدر منتخب سيدات كرة السلة ترتيب منتخبات المنطقة الخامسة الأفريقية، بعد خوض 4 مباريات في البطولة والتى تقام بأوغندا.
وتحتل مصر المركز الأول برصيد 7 نقاط، وجاء منتخب أوغندا فى المركز الثانى، يليه كينيا بنفلس رصيد النقاط 7 لكل منتخب.
وفى المركز الرابع جنوب السودان برصيد 5 نقاط، ثم رواندا 4 نقاط.
وخاض منتخب سيدات السلة 4 مباريات، فاز على جنوب السودان، وخسر من أوغندا، ثم فاز على رواندا وكينيا على الترتيب.