شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه أوغندا على بطاقة التأهل لأمم أفريقيا لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب سيدات كرة السلة بقيادة إيهاب الألفي المدير الفني مع نظيره المنتخب الأوغندى، مساء اليوم، فى مباراة التأهل للصعود لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالتصفيات التى تقام بأوغندا .

وتقام المباراة فى الخامسة مساء اليوم، ويتأهل الفائز لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويتصدر منتخب سيدات كرة السلة ترتيب منتخبات المنطقة الخامسة الأفريقية، بعد خوض 4 مباريات في البطولة والتى تقام بأوغندا.

وتحتل مصر المركز الأول برصيد 7 نقاط، وجاء منتخب أوغندا فى المركز الثانى، يليه كينيا بنفلس رصيد النقاط 7 لكل منتخب.

وفى المركز الرابع جنوب السودان برصيد 5 نقاط، ثم رواندا 4 نقاط.

وخاض منتخب سيدات السلة 4 مباريات، فاز على جنوب السودان، وخسر من أوغندا، ثم فاز على رواندا وكينيا على الترتيب.