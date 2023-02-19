شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ استكشاف تماسيح النيل بحثاً عن عودة الانتصارات للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، رحلة استكشاف فريق أسوان بمشاهدة مبارياته في الدوري المصري ، للوقوف لنقاط القوة والضعف لتماسيح النيل قبل ملاقاته الثلاثاء المقبل.

ويدخل فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم، الأحد، معسكراً مغلقاً لمدة 48 ساعة بأسوان، استعداداً لمواجهة تماسيح النيل، المقرر لها عصر الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وفضل الجهاز الفني للأهلى، بقيادة مارسيل كولر، العودة من السودان عقب مواجهة الهلال فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على أسوان مباشرة، نظراً لضيق الوقت بين المباراتين.

وخسر الأهلى من الهلال بهدف دون رد، وحدد كولر بالتنسيق مع أحمد أبو عبلة طبيب الاهلى برنامجاً استشفائياً وتدريبياً خاصاً للاعبين، للتخلص من الإجهادات العضلية، بسبب ضغط المباريات والتنقلات فى البطولات المختلفة.

ويتصدر الأهلى ترتيب أندية الدوري برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 4 مواجهات ولم يخسر، وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة بسبب مشاركته فى كأس العالم للأندية.