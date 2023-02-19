شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى صدارة ترتيب المنطقة الخامسة الأفريقية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر منتخب سيدات كرة السلة ترتيب منتخبات المنطقة الخامسة الأفريقية، بعد خوض 4 مباريات في البطولة، والتي تقام بأوغندا.

وتحتل مصر المركز الأول برصيد 7 نقاط، ومنتخب أوغندا فى المركز الثانى، يليه كينيا بنفلس رصيد النقاط 7 لكل منتخب، وفى المركز الرابع جنوب السودان برصيد 5 نقاط ، ثم رواندا 4 نقاط .

وخاض منتخب سيدات السلة 4 مباريات ، فاز على جنوب السودان ، وخسر من اوغندا، ثم فاز على روانا و كينيا على الترتيب.

وجاءت نتائج المنتخب كالتالى ...

مصر و السودان 83/68

مصر و اوغندا 86/85

مصر و رواندا 102/56

مصر وكينيا 82/57

تضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من أسرار ماجد - ثريا محمد - حبيبة الجيزاوي - رضوى سالم - رنيم الجداوي - ريم موسى - فاطمة ممدوح - فريدة مدحت - ميرال أشرف - نادين السلعاوي - نورهان فؤاد – يارا أسامة.

ترتيب منتخبات افريقيا