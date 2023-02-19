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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى صدارة ترتيب المنطقة الخامسة الأفريقية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصدر منتخب سيدات كرة السلة ترتيب منتخبات المنطقة الخامسة الأفريقية، بعد خوض 4 مباريات في البطولة، والتي تقام بأوغندا.
وتحتل مصر المركز الأول برصيد 7 نقاط، ومنتخب أوغندا فى المركز الثانى، يليه كينيا بنفلس رصيد النقاط 7 لكل منتخب، وفى المركز الرابع جنوب السودان برصيد 5 نقاط ، ثم رواندا 4 نقاط .
وخاض منتخب سيدات السلة 4 مباريات ، فاز على جنوب السودان ، وخسر من اوغندا، ثم فاز على روانا و كينيا على الترتيب.
وجاءت نتائج المنتخب كالتالى ...
مصر و السودان 83/68
مصر و اوغندا 86/85
مصر و رواندا 102/56
مصر وكينيا 82/57
تضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من أسرار ماجد - ثريا محمد - حبيبة الجيزاوي - رضوى سالم - رنيم الجداوي - ريم موسى - فاطمة ممدوح - فريدة مدحت - ميرال أشرف - نادين السلعاوي - نورهان فؤاد – يارا أسامة.
ترتيب منتخبات افريقيا