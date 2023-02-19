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مصر فى صدارة ترتيب المنطقة الخامسة الأفريقية لسيدات السلة

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القاهرة - سامية سيد - تصدر منتخب سيدات كرة السلة ترتيب منتخبات المنطقة الخامسة الأفريقية، بعد خوض 4 مباريات في البطولة، والتي تقام بأوغندا.

وتحتل مصر المركز الأول برصيد 7 نقاط، ومنتخب أوغندا فى المركز الثانى، يليه كينيا بنفلس رصيد النقاط 7 لكل منتخب، وفى المركز الرابع جنوب السودان برصيد 5 نقاط ، ثم رواندا 4 نقاط .

وخاض منتخب سيدات السلة 4 مباريات ، فاز على جنوب السودان ، وخسر من اوغندا، ثم فاز على روانا و كينيا على الترتيب.

وجاءت نتائج المنتخب كالتالى ...

مصر و السودان  83/68

مصر و اوغندا    86/85

مصر و رواندا    102/56

مصر وكينيا       82/57

تضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من  أسرار ماجد - ثريا محمد - حبيبة الجيزاوي - رضوى سالم - رنيم الجداوي - ريم موسى -  فاطمة ممدوح - فريدة مدحت - ميرال أشرف - نادين السلعاوي - نورهان فؤاد – يارا أسامة.

 

ترتيب منتخبات افريقيا 

 

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