شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر وباتشيكو فى ميزان الأرقام قبل مواجهة فيوتشر وبيراميدز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى مصر صوب استاد السلام، فى السادسة مساءً، حيث يستضيف فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر بقيادة على ماهر مدرب الفريق، نظيره بيراميدز بقيادة البرتغالي باتشيكو، فى مباراة مباراة تكسير عظام، بمنافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل الفريقان لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة، خاصة بعدما استعاد فيوتشر طريق الانتصارات فى الدوري، حيث تغلب على حرس الحدود بهدف نظيف في الجولة 18 ليتساوى مع الأهلي في وصافة المسابقة بـ 37 نقطة، بينما فاز بيراميدز على إنبي فى ذات الجولة بهدفين مقابل هدف ليتصدر المسابقة فى انتظار خوض الأهلي مؤجلاته.

ـ علي ماهر

السن: 49 سنة

قاد فيوتشر في: 60 مباراة

فاز في: 30 مباراة

تعادل في: 18 لقاء

خسر: 12 مباراة

ـ باتشيكو

السن: 64 سنة

قاد بيراميدز في: 9 مباريات

فاز في: 6 مباريات

تعادل في: 3 لقاءات

لم يتلقى أي هزيمة

وخطف الجيش الملكي صدارة المجموعة الثالثة، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع بيراميدز بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي أقيم بالقاهرة، بينما احتل بيراميدز المركز الثانى وإسكو دى كارا التوجولي فى المركز الثالث برصيد نقطة، وفيوتشر فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد أيضاً نقطة واحدة، بعدما تعادل الفريقان في المباراة التي أقيمت بتوجو بهدف لمثله.

ويدير اللقاء طاقم حكام من الجزائر، بقيادة الحكم مصطفى غربال، ويساعده مواطنه مقرن قراري، المساعد الأول، وإبراهيم الحامولي المساعد الثاني، ولطفي بيكوسا الحكم الرابع، ويراقب المباراة، باساجاوا آسفو من أثيوبيا، ويراقب الحكام، آثانثي نيكبوتو من رواندا، والمنسق العام إيبو فايي من جامبيا، والمنسق الإعلامي مصطفى طنطاوي من مصر، وموسى بالي من جامبيا منسقا أمنيًا للقاء.