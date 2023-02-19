الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الإسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو اليوم الأحدـ معسكرا مغلقا بفندق النادى استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الثلاثاء المقبل على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري

أصبح محمد حسن، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، جاهزا للمشاركة مع فريقه ضد غزل المحلة ضمن منافسات الدوري العام، حسب رؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو.

يأتى ذلك بعدما شارك فى التقسيمة بين لاعبي الدراويش التى أقيمت ظهر الخميس على ملعبه بالإسماعيلية فى ختام مبارياته الودية استعدادًا لاستئناف منافسات المسابقة المحلية.

وأنهى اللاعب برنامجه التأهيلي عقب إصابته فى لقاء الإسماعيلي الأخير ضد الاتحاد السكندري الذى أقيم يوم 5 فبراير الجاري وأبعدته عن التدريبات الجماعية فى الآونة الأخيرة.

وكانت لجنة رابطة الأندية المحترفة، قد قررت تأجيل مباراة الإسماعيلي والأهلي فى افتتاحية الدور الثاني من عمر المسابقة المحلية بسبب مشاركته فى كأس العالم للأندية.