شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يستدرج سموحة فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق البنك الاهلى نظيره سموحة فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ19 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز باستاد بتروسبورت بالقاهرة.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث حقق الفوز فى مباريتين والتعادل فى 7 مباريات و الهزيمة فى 9 مباريات.

فيما تجمد رصيد سموحة إثر هزيمته من الزمالك في الجولة الماضية عند النقطة 20 فى المركز الـ 12، بعدما خاض 18 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.

واستعاد البنك خدمات محمود السيد الذي كان يعانى من الإصابة بشد في العضلة الخلفية و التي على أثرها خضع اللاعب لبرنامج تأهيلى تحت أشراف طبيب الفريق .

ويحاول الجهاز الفنى بقيادة اليونانى بابا فاسيليو من تجهيز جميع اللاعبين للمشاركة فى المباريات ومنح فرصة للجميع للوقوف على مستواهم و تحديد التشكيل الامثل للفريق.

من جهته، حرص أحمد سامى على الاجتماع باللاعبين في الأيام الأخيرة لشرح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام الزمالك، خاصة الدفاع والتمركز الخاطئ للاعبين، بالإضافة إلى إهدار الفرص السهلة التى كانت أحد أسباب الهزيمة من الزمالك.

وطالب أحمد سامى من جهازه سرعة تجهيز الثنائى صديق أوجولا والتونسى مليك بوعيو للاستعانة بهم فى المباريات المقبلة، خاصة أنه رفض الدفع بهم أمام الزمالك لاكتمال جاهزيتهم بشكل كامل للاعتماد عليهم الفترة المقبلة.