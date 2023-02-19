شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُطالب لاعبي الدكة فى الأهلي بعدم الالتفات للعروض المحلية والخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبى فريقه الذين لا يُشاركون بشكل مُنتظم بعدم الالتفات للعروض المحلية والخارجية التى بدأت تصل إليهم خلال الفترة الأخيرة، نتيجة لعدم اعتماد الجهاز الفنى عليهم الفترة الماضية، وشدد كولر للاعبي الدكة على أن الموسم مازال فى منتصفه وأن الفرصة سانحة للجميع لأن يُقدّم نفسه بشكل جيد حتى يستمر مع الفريق فى الموسم المقبل.

وأوصى كولر لاعبي الأهلي ممن لا يُشاركون ببذل مزيد من الجهد والتركيز خلال الفترة المقبلة فى التدريبات، وأن يستغلوا الفرصة التى ستسنح لهم في المباريات المقبلة محلياً وأفريقياً، مؤكدا أن الجميع في الفريق سيحصل على فرصة كافية للتعبير عن نفسه، لذا ليس منطقياً أن يُفكّر أى لاعب لا يُشارك حالياً فى عروض محلية أو خارجية.

ويرى المدرب السويسري أن الأهلي سيخوض الفترة المقبلة ارتباطات قوية محلياً وأفريقياً، وهناك ضغط كبير فى المباريات والفريق يحتاج جهود جميع اللاعبين لمواجهة "زحمة" المباريات والإصابات والغيابات التى يعانى منها الفريق.

وتأتى تأكيدات كولر بعدما لاحظ أن ارتباط أكثر من لاعب بالفريق بعروض خارجية وداخلية، فى مقدمتهم اللاعبون الذين لا يشاركون باستمرار، أمثال البرازيلي برنو سافيو وأيمن أشرف ورامي ربيعة وشادي حسين وغيرهم.