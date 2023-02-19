الامارات | لاعبة السلة جرينر تتعاقد مع ميركوري بعد أزمتها السياسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت شبكة (ئي.إس.بي.إن) أن لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر، التي أفرجت عنها روسيا في ديسمبر كانون الأول الماضي ضمن اتفاق لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة، وقعت على عقد مع فريق فينكس ميركوري بالدوري الأمريكي للمحترفات لمدة عام واحد. ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق فوري من ميركوري الذي يبدأ موسم دوري السيدات في 19 مايو آيار المقبل.

وأُلقي القبض على جرينر (32 عاما)، الفائزة بميداليتين ذهبيتين بالأولمبياد وشاركت في مباراة كل النجمات ثماني مرات، في 17 فبراير شباط في مطار بموسكو بعد العثور على سجائر إلكترونية تحتوي على زيت القنب، المحظور في روسيا، في حقيبتها. وحُكم عليها بالسجن تسع سنوات في مستعمرة جنائية بتهمة حيازة وتهريب المخدرات.

وأفرجت روسيا عن جرينر في صفقة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة مقابل مورد السلاح الروسي السابق فيكتور بوت. وجرى ترتيب عملية التبادل بعد محادثات امتدت لأشهر خلال فترة توتر شديد بين البلدين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط.

وفي أول بيان لها بعد إطلاق سراحها قالت جرينر، التي كانت تلعب في الدوري الروسي وتوجت بلقبه سبع مرات، إنها ترغب في العودة لفريقها ميركري هذا الموسم. ولعبت آخر مباراة لها مع ميركوري في 2021 حين قضت واحدة من أفضل فترات مسيرتها، حيث سجلت متوسط 20.5 نقطة مع الاستحواذ على 9.5 كرة مرتدة بجانب 2.7 تمريرة حاسمة كل لقاء خلال 30 مباراة.