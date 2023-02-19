شكرا لقرائتكم خبر عن دروس خصوصية من فيريرا لمهاجم الزمالك لإنهاء دوامة العقم التهديفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص البرتغالى فيريرا، المدير الفنى لنادى الزمالك، على منح سيف الدين الجزيرى دروس خصوصية فى إنهاء الهجمات والإيجابية على مرمى الخصم، خاصة فى ظل تراجع مستواه الملحوظ فى الفترة الأخيرة، ويرغب فيريرا فى إعادة الثقة للجزيرى، خاصة أنه المهاجم الذى يعتمد عليه فيريرا بشكل أساسي، الأمر الذى دفع المدرب لتجميع بعض الأخطاء التى يقع فيها الجزيرى بشكل مستمر من أجل العمل على تصحيحها.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجى التونسى فى السادسة مساء السبت المقبل فى رادس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا فى الموسم الحالي.

وفشل الزمالك فى تسجيل أى هدف فى دور المجموعات هذا الموسم، حيث تلقى خسارة بملعبه أمام شباب بلوزداد الجزائري، وتعادل أمام المريخ دون أهداف.

وجاء الزمالك على رأس المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا التى تضم أندية الترجي التونسي وشباب بلوذداد الجزائري والمريخ السوداني.