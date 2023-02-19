شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد جهود خالد عبد الفتاح أمام أسوان بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود نجمه خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للفريق فى مباراة أسوان المقرر لها الثالثة إلا الربع عصر الثلاثاء المقبل باستاد أسوان الرياضى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وغاب خالد عبد الفتاح عن مباراة الاهلى مع الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا بسبب الإيقاف، بعد تعرضه للطرد فى مباراة فلامنجو البرازيلي فى كأس العالم للأندية، والتى خسرها المارد الأحمر برباعية مقابل هدفين.

ورغم غياب خالد عبد الفتاح عن مباراة الهلال، إلا أن الجهاز الفني حرص على تواجد اللاعب فى رحلة السودان نظرًا لعودة البعثة مباشرة لأسوان عقب مباراة دوري أبطال أفريقيا من أجل خوض منافسات الدوري ضمن الأسبوع الـ19.

ويتصدر الأهلى ترتيب أندية الدوري برصيد 37 نقطة بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 4 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف، ولايزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.