شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يصحح أخطاء لاعبى الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، الفترة الحالية وقبل التوجه إلى تونس لمواجهة الترجى، والتى شهدت تأجيل مواجهة سيراميكا في الدوري، من أجل معالجة الأخطاء التى ارتكبها اللاعبون الفترة الماضية، وأدت لتراجع النتائج والمستوى، ويرغب البروفيسور فى استغلال تلك الفترة فى معالجة كافة الأخطاء، خاصة فى الشق الهجومي الذى يعانى بشدة مؤخرًا، مع العمل على عودة الروح والحماس لدى اللاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجى التونسى فى السادسة مساء السبت المقبل فى رادس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا فى الموسم الحالي.

وفرض التعادل بدون أهداف كلمته على مواجهة المريخ السوداني وضيفه الزمالك التي أقيمت الجمعة، على ملعب (شهداء بنينا) بمدينة بنغازي الليبية في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنقل قنوات beIN Sports مباراة الزمالك والترجى التونسى حيث تعد الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية.