شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب الشباب ضد موزمبيق فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستهل منتخب شباب الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة منتخب موزمبيق، غدا ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى والتى تضم منتخبات السنغال ونيجيريا، وتقام المباراة اليوم الأحد الساعة 4 عصرا باستاد القاهرة.
وكان منتخب الشباب قد أعلن أسماء 26 لاعبا للبطولة هم: "في حراسة المرمى: أحمد نادر السيد – كريم أحمد نبيل – مصطفى مخلوف، والدفاع: عبد الرحمن رشدان – عبد الرحمن جودة – عمر فايد – يوسف شعبان – أحمد رضا – إياد العسقلاني – إسلام عبد الله متولي – كريم الدبيس – رأفت خليل – خالد عوض – محمود أحمد مرسي، وخط الوسط: محمد فارس – طارق علاء – عمر الساعي – ماجد هاني – محمد حمدي – أحمد عبد الرحيم إيشو – أحمد نادر حواش – يوسف العزب، وفي الهجوم كل من أحمد شريف - محمود مرسي - صلاح باشا - يوسف حسن - عبد الرحمن زكي - أحمد نادر حواش.