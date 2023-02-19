شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة فيوتشر وبيراميدز فى الجولة الثانية بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر، بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، تحدياً قوياً، عندما يستضيف بيراميدز، بقيادة البرتغالي باتشيكو، فى مباراة مباراة تكسير عظام، بمنافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقام مباراة بيراميدز وفيوتشر باستاد السلام، فى السادسة مساءً.

موعد مباراة فيوتشر وبيراميدز





ترتيب مجموعة بيراميدز وفيوتشر

وخطف الجيش الملكي صدارة المجموعة الثالثة، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع بيراميدز بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي أقيم بالقاهرة، بينما احتل بيراميدز المركز الثانى وإسكو دى كارا التوجولي فى المركز الثالث برصيد نقطة، وفيوتشر فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد أيضاً نقطة واحدة، بعدما تعادل الفريقان فى المباراة التي أقيمت بتوجو بهدف لمثله.

مصطفى غربال يدير مباراة بيراميدز وفيوتشر

ويدير اللقاء طاقم حكام من الجزائر، بقيادة الحكم مصطفى غربال، ويساعده مواطنه مقرن قراري، المساعد الأول، وإبراهيم الحامولي المساعد الثاني، ولطفي بيكوسا الحكم الرابع، ويراقب المباراة، باساجاوا آسفو من أثيوبيا، ويراقب الحكام، آثانثي نيكبوتو من رواندا، والمنسق العام إيبو فايي من جامبيا، والمنسق الإعلامي مصطفى طنطاوي من مصر، وموسى بالي من جامبيا منسقا أمنيًا للقاء.

التشكيل المتوقع لبيراميدز وفيوتشر

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد توفيق، خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى - مصطفى فتحي، خط الهجوم: فخري لاكاي.

بينما من المتوقع أن يبدأ فيوتشر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: باسم علي - محمود رزق - محمود مرعي - جوزيف جوناثان، خط الوسط : مهند لاشين - كريم نيدفيد - أيمن الصفاقسي - محمد رضا - عبد الكبير الوادي، خط الهجوم: مروان محسن.

بيراميدز يتفوق على فيوتشر في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 17 مليون و130 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لفيوتشر 12 مليون و580 ألف يورو، ويتفوق بيراميدز على فيوتشر بحوالي 4 مليون و550 ألف يورو، ويعتبر رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، هو الأغلى بين لاعبي الفريقين، بقيمة تسويقية تصل إلى 2 مليون و800 ألف يورو.