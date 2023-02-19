شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى فريقا الزمالك والمريخ السودانى بالتعادل السلبي فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، فى المباراة التى جمعتهما باستاد شهداء بنينا فى ليبيا، فى ضيافة المريخ الذي يخوض مبارياته خارج ملعبه هذا الموسم بدوري الأبطال.

الزمالك واجه شباب بلوزداد الجزائي مساء الجمعة الماضى، وانتهت المباراة بفوز الفريق الجزائي نتيجة (1-0) باستاد القاهرة فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، سجل هدف المباراة اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة 57 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم السنغالي عيسى سي، نتيجة لمسة يد ضد نبيل عماد (دونجا) لاعب الزمالك.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،ولكنه ودع بطولة كأس مصر لنفس الموسم بالخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وجاء الزمالك على رأس المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا التي تضم أندية الترجي التونسي وشباب بلوذداد الجزائري والمريخ السوداني.

موعد مباراة الزمالك و الترجى التونسى

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجى التونسى فى السادسة مساء السبت المقبل فى رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا فى الموسم الحالى.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والترجى التونسى

تقوم قنوات beIN Sports ببث مباراة الزمالك والترجى التونسى حيث تعد الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية.





مواعيد مباريات الزمالك المقبلة

السبت، 25 فبراير 2023، يواجه الزمالك منافسه الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

الجمعة 3 مارس 2023، يلعب الزمالك مع مضيفه بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

الثلاثاء، 7 مارس 2023، يستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي فى أبطال أفريقيا.