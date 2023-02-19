شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب الطائرة يواجه عمان فى ثانى مواجهات بطولة العين الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 21 سنة للشباب بقيادة مديره الفنى هانى مصيلحى نظيره عمان العمانى اليوم، الأحد، فى إطار بطولة العين الودية للطائرة، والتي ستقام في الإمارات خلال الفترة من 17 فبراير الجاري وحتى 21 من الشهر نفسه فى إطار استعدادات شباب الفراعنة لبطولة كأس العالم.

وتضم قائمة منتخب الشباب كلا من: "ياسين محمد، أحمد مصطفى، محمد ياسر، زیاد اسامة، احمد ياسر، عبد الرحمن أحمد، عبد الله أسامة، علي وائل، معاذ مصطفى، أحمد وائل، ياسين أشرف، حمزة حمدي ، حازم أشرف، عمرو احمد، محمد طارق، سامح حسني".

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من هاني مصيلحي مديراً فنياً وإسلام عثمان مدرباً عاماً ومصطفى هلال مدرباً مساعداً ومحمد رمضان إدارياً وسامح نور طبيباً للمنتخب.

وجاءت مواعيد مباريات مصر للشباب في العين الودية على النحو التالي:

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام الجزيرة الإماراتي يوم 18 فبراير باستاد خليفة بن زايد.

بينما ستكون المواجهة الثانية لشباب الفراعنة أمام عمان العماني 19 فبراير بالصالة الرئيسية لاستاد خليفة بن زايد.

ويلعب منتخبنا أمام العين الإماراتي فى المواجهة الثالثة 21 فبراير باستاد خليفة بن زايد.

يذكر أن منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 21 سنة توج ببطولة أفريقيا للشباب، والتى احتضنتها تونس فى شهر أغسطس الماضى، على حساب المنتخب التونسي بنتيجة 3/1، وتأهل إلى كأس العالم.