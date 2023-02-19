شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة فيوتشر وبيراميدز فى الجولة الثانية بكأس الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر، بقيادة على ماهر مدرب الفريق، نظيره بيراميدز بقيادة البرتغالي باتشيكو، فى مباراة مباراة تكسير عظام، بمنافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة فيوتشر وبيراميدز

تقام مباراة بيراميدز وفيوتشر باستاد السلام، فى السادسة مساءً.

يدخل الفريقان لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة، خاصة بعدما استعاد فيوتشر طريق الانتصارات في الدوري، حيث تغلب على حرس الحدود بهدف نظيف في الجولة 18 ليتساوى مع الأهلي في وصافة المسابقة بـ 37 نقطة، بينما فاز بيراميدز على إنبي في ذات الجولة بهدفين مقابل هدف ليتصدر المسابقة في انتظار خوض الأهلي مؤجلاته.

وخطف الجيش الملكي صدارة المجموعة الثالثة، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع بيراميدز بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي أقيم بالقاهرة، بينما احتل بيراميدز المركز الثانى وإسكو دى كارا التوجولي فى المركز الثالث برصيد نقطة، وفيوتشر فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد أيضاً نقطة واحدة، بعدما تعادل الفريقان في المباراة التي أقيمت بتوجو بهدف لمثله.

ويدير اللقاء طاقم حكام من الجزائر، بقيادة الحكم مصطفى غربال، ويساعده مواطنه مقرن قراري، المساعد الأول، وإبراهيم الحامولي المساعد الثاني، ولطفي بيكوسا الحكم الرابع، ويراقب المباراة، باساجاوا آسفو من أثيوبيا، ويراقب الحكام، آثانثي نيكبوتو من رواندا، والمنسق العام إيبو فايي من جامبيا، والمنسق الإعلامي مصطفى طنطاوي من مصر، وموسى بالي من جامبيا منسقا أمنيًا للقاء.



التشكيل المتوقع لبيراميدز وفيوتشر وسبق والتقى بيراميدز وفيوتشر في مسابقة الدوري بالموسم الجاري، ضمن منافسات الدور الأول من المسابقة المحلية، في مواجهة مثيرة حسمها التعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.التشكيل المتوقع لبيراميدز وفيوتشر

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد توفيق، خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى - مصطفى فتحي، خط الهجوم: فخري لاكاي.

بينما من المتوقع أن يبدأ فيوتشر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع : باسم علي - محمود رزق - محمود مرعي - جوزيف جوناثان، خط الوسط : مهند لاشين - كريم نيدفيد - أيمن الصفاقسي - محمد رضا - عبد الكبير الوادي، خط الهجوم: مروان محسن.