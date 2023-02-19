شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة إنبى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة إنبى المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري، ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن عماد النحاس قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة.
جاءت المباراة جيدة المستوى، واستغلها عماد النحاس فى تجهيز كل اللاعبين طوال شوطى المباراة، خاصة البدلاء الذين لا يشاركون فى المباريات بصفة مستمرة، وذلك قبل مواجهة إنبى الاثنين فى استاد بتروسبورت، وظهر جميع اللاعبين بمستوى جيد فنياً وبدنيا.
كان عماد النحاس وجهازه المعاون قد عكفوا خلال اليومين الماضيين على تصحيح الأخطاء والسلبيات التى ظهرت بالفريق مؤخراً، من أجل تصحيحها لعدم تكرارها فى المباراة المقبلة أمام إنبى من أجل استعادة الانتصارات وتحسين ترتيب الفريق بجدول مسابقة الدورى.
ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 16 نقطة، بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26.
وتعاقد نادي طلائع الجيش مع عماد النحاس لتولي تدريب الفريق خلفا لمحمد يوسف الذي تم توجيه الشكر له وفسخ العقد بالتراضي.
على صعيد مختلف، يستمر غياب مصطفى الخواجة لاعب خط وسط الطلائع في مباراة إنبى المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري المصري بسبب الإيقاف.
وغاب مصطفى الخواجة عن الطلائع في مباراة الداخلية بعد تعرضه للطرد في مباراة بيراميدز التي خسرها الفريق بهدف دون رد، حيث حصل اللاعب على الكارت الأحمر مباشرة وبالتالي يغيب مباراتين.