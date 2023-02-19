شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة إنبى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة إنبى المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري، ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن عماد النحاس قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

واطمأن الجهاز الفنى لفريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس على لاعبية استعداداً للقاء إنبى وذلك من خلال المباراة الودية التى لعبها الطلائع مع أسوان التى أقيمت باستاد جهاز الرياضة ، والتى انتهت بفوز طلائع الجيش بهدف نظيف سجله اللاعب الأفريقى بول إحدى صفقات الميركاتو الشتوى للطلائع.

جاءت المباراة جيدة المستوى، واستغلها عماد النحاس فى تجهيز كل اللاعبين طوال شوطى المباراة، خاصة البدلاء الذين لا يشاركون فى المباريات بصفة مستمرة، وذلك قبل مواجهة إنبى الاثنين فى استاد بتروسبورت، وظهر جميع اللاعبين بمستوى جيد فنياً وبدنيا.

كان عماد النحاس وجهازه المعاون قد عكفوا خلال اليومين الماضيين على تصحيح الأخطاء والسلبيات التى ظهرت بالفريق مؤخراً، من أجل تصحيحها لعدم تكرارها فى المباراة المقبلة أمام إنبى من أجل استعادة الانتصارات وتحسين ترتيب الفريق بجدول مسابقة الدورى.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 16 نقطة، بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26.