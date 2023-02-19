بعثة الأهلي تصل إلى أسوان لمواجهة "زهرة الجنوب"

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى مدينة أسوان، قادمة من السودان، للدخول في معسكر مغلق قبل استئناف منافسات الدوري المصري بمواجهة " زهرة الجنوب ".

اليوم.. بيراميدز وفيوتشر في صدام أفريقي بالكونفدرالية

ويواجه الأهلي نظيره أسوان، عصر يوم الثلاثاء المقبل، في الدوري الممتاز، وذلك بعد انتهاء مهمة الأهلي في مونديال الأندية ومواجهة الهلال السوداني في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي لمواصلة انفراده بصدارة الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل المركز الأول برصيد 37 نقطة بالتساوي مع بيراميدز وفيوشر،

لكن الأهلي له 3 مباريات مؤجلة وفي حالة فوزه فيهم سيبتعد بالصدارة بفارق تسع نقاط كاملة.

ويدخل الأهلي مباراته مع أسوان بحثًا عن عودة الانتصارات إذ تلقى الأحمر 3 هزائم متتالية أمام ريال مدريد وفلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية، بجانب خسارته أمام الهلال الساودني في دوري أبطال أفريقيا.

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