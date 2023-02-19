بالصور.. مفاجأة في هدف الهلال أمام الأهلي: "محدش في مصر خد باله"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو مفاجأة في هدف الهلال السوداني في شباك الأهلي والذي جاء من ركلة حرة في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الركلة الحرة التي حصل عليها لاعبو الهلال ضد الأهلي لم تُنفذ من مكانها".

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أضاف: "لاعب الهلال نفذ الركلة الحرة من مكان آخر وأقرب لمنطقة الجزاء"، واختتم: "محدش

خد باله في مصر من ده إلا أنا ومستغرب لاعيبة الأهلي فين ومحدش اتكلم مع الحكم ليه".

وخسر الأهلي من الهلال السوداني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الأخير لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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