حقيقة مشاركة حامل لقب البطولة العربية في كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح جبريل الرجوب عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، حقيقة ما تردد عن عن مشاركة حامل البطولة العربية في كأس العالم للأندية في النسخة المقبلة.

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وأكد المسؤول بالاتحاد العربي خلال تصريحات تليفزيونية، أن انفانتينيو رئيس الفيفا لديه انفتاح كبير على الكرة العربية، خلال الفترة الأخيرة، لافتًا أنه يدعم مشاركة حامل لقب البطولة العربية للأندية.

وأضاف الرجوب أن مشاركة حامل اللقب العربي في كأس العالم للأندية لن تكون في النسخة الحالية، ومن المتوقع أن تكون في نسخة 2025، مؤكدًا أنه في حال تطبيق هذا القرار سيكون به

عدالة كبيرة وإنصاف للكرة العربية.

وواصل تصريحاته " الفيفا يمتلك كوادر عربية قادرة على دعم هذا التوجه، وذلك سيكون منصفا وعادلا للكرة العربية أن يتواجد بطل العرب في كأس العالم للأندية مستقبلًا".

وفي ختام تصريحاته أكد جبريل الرجوب أن الاتحاد العربي لكرة القدم سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع الأول من مارس المقبل لوضع كافة المواعيد الخاصة بالبطولة قبل إجراء القرعة.

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