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أحمد علي: الأهلي يستطيع التأهل في أفريقيا والقندوسي صفقة مميزة

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ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن أحمد القندوسي اللاعب الجزائري الجديد فى صفوف المارد الأحمر سيكون إضافة مميزة للفريق خلال الفترة المقبلة.

 

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وقال أحمد علي فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني:" أحمد القندوسي لاعب الوسط الجزائري ظهر بصورة جيدة فى أول مشاركة مع الأهلي أمام الهلال.

 

وأضاف:" القندوسي صفقة مفيدة للأهلي فى وسط الملعب ويستطيع النجاح مع الفريق والظهور بصورة مميزة هذا الموسم.

 

وخسر الأهلي من الهلال السوداني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الأخير لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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