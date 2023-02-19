قيمة الجوائز المالية للبطولة العربية للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف جبريل الرجوب عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، تفاصيل الجوائز المالية للبطولة العربية للأندية الخاصة بالنسخة الجديدة.

إيفرتون يبتعد عن مراكز الهبوط مؤقتًا بالبريميرليج

وقال الرجوب في تصريحات تليفزيونية، " الفريق الفائز بلقب البطولة العربية للأندية سيحصل على 6 ملايين دولار، وصاحب المركز الثاني سيحصل على 2.5 مليون دولار".

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم "النادي الذي سيودع البطولة من نصف النهائي سيحصل على 200 ألف دولار، والنادي الذي سيخرج من الدور ربع النهائي سيحصل على 150 ألف دولار، والنادي الذي سيودع البطولة من دور المجموعات بالمرحلة النهائية سيحصل على 100 ألف دولار بالإضافة إلى قيمة مداخيل

تذاكر مبارياته".

وواصل تصريحاته "هناك اجتماع للاتحاد العربي خلال الأسبوع الأول من مارس المقبل لوضع كافة المواعيد الخاصة بالبطولة قبل إجراء القرعة".

وعن الأندية المشاركة ـوضح جبريل الرجوب، " نادي الزمالك سيشارك باعتباره بطل الدوري المصري وكذلك الأمر بالنسبة لباقي الاتحادات العربية الأعضاء ما عدا الاتحادات الأربعة التي ستقام بين أبطالها تصفيات لتأهل واحد منها، وحتى هذه اللحظة لم يتم توجيه دعوة رسمية للنادي الأهلي للمشاركة في البطولة العربية".