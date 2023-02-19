اليوم.. بيراميدز وفيوتشر في صدام أفريقي بالكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مواجهة استثنائية لأول مرة بين فريقي بيراميدز وفيوتشر في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

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وأوقعت قرعة الكونفدرالية، فيوتشر حديث العهد بالمعترك الأفريقي مع نظيره بيراميدز، في المجموعة الثالثة التي تضم الجيش الملكي المغربي واسكو كارا التوجولي.

ويتساوى فريقا بيراميدز وفيوتشر في عدد النقاط إذ تعادل كل منهما مع الجيش الملكي واسكو كارا في

الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

تنطلق صافرة بداية أحداث لقاء بيراميدز وفيوتشر الأحد 19 فبراير 2023 في السادسة مساء بتوقيت مصر على استاد السلام، وستنقل المباراة عبر قناة bein sport 6 بتعليق المعلق محمد فوزي.

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