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العجيزي: توقيت الدفع بقندوسي أمام الهلال لم يكن طبيعيا والأهلي يحتاج مهاجم

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد هاني العجيزي، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أنه لا يقدر أن يحكم على لاعب الأهلي الجديد أحمد قندوسي خلال مباراة الهلال السوداني أمس في دوري أبطال أفريقيا.

 

وقال العجيزي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لا أقدر أن أحكم على قندوسي في مباراة الهلال خاصة أن توقيت الدفع به لم يكن طبيعيا، كان هناك بدائل أفضل".

 

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وأكمل: "الأهلي يمر بأزمة في مركز رأس الحربة، وغير مقتنع بأن غياب كهربا بسبب نزلة برد، خاصة أنه كان مستبعدا أمام فلامنجو أيضا".

 

وتابع: "اللعب ببيرسي تاو جعل مهمة الأهلي صعبة، خاصة أن كولر استبعد شادي حسين قبل اللقاء"، وأتم: "غير مقتنع بفكرة عمل مداورة أمام ، التغييرات الكثيرة التي يقوم بها كولر غير جيدة".

 

وخسر الأهلي من الهلال السوداني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الأخير لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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