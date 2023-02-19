شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل على راحة اليوم قبل بدء الاستعداد لمواجهة الترجى فى رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس السبت، واليوم الأحد، نظرًا لعودة البعثة من ليبيا ظهر الأمس، على أن يبدأ الفريق غدًا، الاثنين، الاستعداد لمواجهة الترجى، والتى ستكون فى غاية الصعوبة على الفريقين، لاسيما أن الفارس الأبيض سيقاتل من أجل تحقيق أول انتصار فى دور المجموعات.

يبدأ غدًا الزمالك الاستعداد بقوة لمواجهة الترجى التونسي، فى المباراة التي تجمعهما السبت المقبل، على ملعب رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات الجولة الثالثة بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، ويتشبث الفارس الأبيض بأمل تحقيق الفوز على الفريق التونسي واقتناص ثلاث نقاط تنعش آماله فى التأهل لدور الـ 16 بالبطولة.

ويغلق الزمالك صفحة التعادل السلبى مع المريخ السوداني فى الجولة الثانية، والتي أقيمت على ملعب شهداء بنينا فى ليبيا، ويبدأ الاستعداد لمواجهة الترجى، المقرر لها السادسة مساء السبت المقبل 25 فبراير 2023، وبهذا التعادل أصبح في جعبة الزمالك والمريخ نقطة واحدة لكل منهما، فيما يحصد الترجى وشباب بلوزداد 3 نقاط، قبل المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجى التونسى فى السادسة مساء السبت المقبل فى رادس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا فى الموسم الحالي.