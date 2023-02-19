موعد مباراة الأهلي القادمة أمام أسوان فى الدوري والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، صفحة مباراة الهلال السودانى التى أقيمت عصر أمس، السبت، بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام أسوان.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،وضرب الاهلى موعدا مع بيراميدز في نهائي كأس مصر نسخة 2021-2022.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام أسوان

ويستعد الأهلى لمواجهة أسوان، فى الثالثة إلا الربع عصر الثلاثاء المقبل باستاد أسوان الرياضى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.