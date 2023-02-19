شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثالث مواجهات قبل نهائى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الأحد، لقاءات قوية فى ثالث جولات الدور قبل النهائى من دورى سيدات الطائرة للموسم المحلى 2022/2023. وتشهد الجولة الثالثة لقاءات بين كل من، الأهلى مع الصيد وسموحة مع الزهور وسبورتنج مع الزمالك ووادى دجلة مع الشمس.

من ناحية أخرى، أسفرت قرعة مباريات "بلاى أوف" نهائيات دورى رجال الكرة الطائرة عن مواجهة الأهلى للطيران وسموحة مع سبورتنج وطلائع الجيش مع بتروجت والاتحاد السكندرى مع الزمالك فى دور الثمانية بنظام الـ best of 3 .

وفى حال اللجوء لمباراة فاصلة ستقام عقب يوم راحة للفرق، حيث يتأهل للدور قبل النهائى الفرق الفائزة فى مباراتين من دور البلاي أوف.

ويفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين صالتى حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر وصالة العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة نهائيات دورى الرجال للكرة الطائرة للموسم الحالى 2022 / 2023.