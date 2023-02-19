«لم نعتاد على مثل تلك الأخطاء» .. محمد عبد المنصف يوجه نصيحة لـ «الشناوي» حارس الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - علق محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، على هدف الهلال السوداني في شباك الأهلي خلال مواجهة الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، موجهًا نصيحة لـ محمد الشناوي حارس المارد الأحمر.

قال محمد عبد المنصف في تصريحاته تلفزيونية: بالطبع الشناوي يتحمل مسؤولية هدف الهلال، ولم نعتاد على مثل تلك الأخطاء من محمد الشناوي، ولكن الشناوي هو من الذي جعلنا لم نعتاد على ذلك بمستواه المميز في الفترات السابقة.

وأضاف: الشناوي شتت تركيزه مع الشمس قبل تنفيذ الركلة الحرة، وردة فعل الشناوي كانت بطيئة بعض الشيء.

وعن إمكانية ارتداء محمد الشناوي لـ كاب: أغلبية الحراس الكبار كانوا بيلبسوا كاب، ودايما كنا بنعاني في ستاد الإسكندرية من الشمس في ماتشات الساعة 2، وكان لازم الشناوي من الأول يتعود على ارتداء الكاب من التدريبات قبل اللقاء استعدادا لهذا الموقف رغم إننا بنستخدم الإيد العكسية أمام الشمس.

وأكمل عبد المنصف: الشناوي لازم يركز في الماتشات اللي جاية خاصة إن الماتش الجاي أسوان مش بعيد.

وواصل: الحراس الكبار دايما لازم يركزوا في اللي جاي، ويتخطوا الأخطاء بشكل سريع.

واختتم: الشناوي من الحراس الكبيرة، ومش هيجي جوان فيه بالطريقة دي كتير وهيبقى في تركيز أكتر منه.