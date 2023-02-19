شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يبحث عن فوز غائب منذ 8 أسابيع فى الدورى أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث فريق البنك الأهلى بقيادة بابا فاسيليو، عن فوز غائب منذ 8 أسابيع فى بطولة الدورى هذا الموسم عندما يستضيف فريق سموحة مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ19 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها على ستاد بتروسبورت بالقاهرة.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث حقق الفوز في مباراتين والتعادل في 7 مباريات والهزيمة في 9 مباريات.

فوز غائب منذ 8 أسابيع

غاب فريق البنك الأهلى عن الفوز آخر 8 مباريات، وتحديدا منذ الفوز على المقاولون 2/ 1، ليبدأ سلسة اللافوز بالتعادل مع الإسماعيلى 0/0، ومع فريق أسوان 0 /0، ومع الداخلية 3 / 3، ثم الهزيمة من الاتحاد 3/ 2، ومن الأهلى 1/0، والتعادل مع المحلة 2/2، ثم الهزيمة من فيوتشر 3/0، ومن فاركو 1/ 0.

واستعاد البنك خدمات محمود السيد الذي كان يعانى من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي على أثرها خضع اللاعب لبرنامج تأهيلى تحت إشراف طبيب الفريق.

ويحاول الجهاز الفنى بقيادة اليونانى بابا فاسيليو من تجهيز جميع اللاعبين للمشاركة فى المباريات ومنح فرصة للجميع للوقوف على مستواهم وتحديد التشكيل الأمثل للفريق.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث حقق الفوز في مباراتين والتعادل في 7 مباريات والهزيمة في 9 مباريات.