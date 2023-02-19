القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر للشباب فى كأس أفريقيا تحت 20 عاماً

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القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر للشباب لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، والتى تنطلق اليوم الأحد بمواجهة نظيره موزمبيق فى الرابعة عصراً، ويقع الفراعنة الصغار في المجموعة الأولى مع السنغال ونيجيريا وموزمبيق، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات الكونغو وأوغندا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، فى حين يتنافس فى المجموعة الثالثة بنين وزامبيا وجامبيا وتونس.

ويشارك في البطولة 12 منتخبًا تم تقسيمها إلى 3 مجموعات ويتأهل لربع النهائي أول منتخبين من كل مجموعة بجانب أفضل فريقين من المركز الثالث في المجموعات الثلاثة.

ويتأهل من البطولة 4 منتخبات (التي ستصل لدور نصف النهائي) إلى كأس العالم للشباب في إندونيسيا.

ويتأهل المنتخب الفائز بالبطولة الأفريقية، إلى كأس العالم للشباب 2023 تحت 20 عام، المقرر إقامتها في دولة إندونيسيا في الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو المقبل.

وتطبق تقنية الفيديو في البطولة بداية من دور ربع النهائي بينما تقام البطولة على استادات القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس على أن يلعب منتخب مصر مبارياته على استاد القاهرة.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا

مصر× موزمبيق

يوم الأحد 19 فبراير الساعة 4 مساء

مصر× نيجيريا

الأربعاء 22 فبراير الساعة 7 مساء

مصر× السنغال

السبت 25 فبراير الساعة 7 مساء

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر

وتنقل البطولة عبر قنوات أون تايم سبورتس عبر البث الأرضي بجانب قنوات بي إن سبورتس الفضائية.

قائمة منتخب مصر لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد، كريم أحمد نبيل، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: عبد الرحمن رشدان، عبد الرحمن جودة، عمر فايد، يوسف شعبان، أحمد رضا، إياد العسقلاني، إسلام عبد الله المتولي، كريم الديبس رأفت خليل، خالد عوض، محمود أحمد مرسي.

خط الوسط: محمد فارس، طارق علاء، عمر الساعي، ماجد هاني، محمد حمدي، أحمد عبد الرحيم إيشو، أحمد نادر حواش، يوسف العزب.

الهجوم: صلاح باشا، أحمد شريف، يوسف حسن، بلال مظهر.