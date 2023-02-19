شكرا لقرائتكم خبر عن تونس يستدعى ريان الحداد للمعسكر لإصابة مكرم الصغير استعدادا لأفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عادل السليمي، المدير الفني لمنتخب تونس للشباب، استدعاء اللاعب ريان الحداد لصفوف المنتخب في معسكره بالإسكندرية، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما من 19 فبراير الجاري وحتى 12 مارس المقبل.

ويأتي استدعاء ريان الحداد بدلاً من زميله مكرم الصغير، الذي سيعود إلى تونس لتلقي العلاج اللازم، حيث تعرض اللاعب إلى الإصابة والتي على إثرها خضع لبعض الفحوصات الطبية في أحد مستشفيات مدينة الإسكندرية.

وسيلتحق ريان الحداد بزملائه في معسكر الفريق غداً الأحد بزملائه بمدينة الاسكندرية، التي يخوض عليها المنتخب التونسي مباريات المجموعة الثالثة التي تضم معه كل من زامبيا، جامبيا وبنين.

وأدى منتخب نسور قرطاج مرانه الأول على ملعب نادي الاتحاد السكندري بسموحة وفقاً لترتيبات اللجنة المنظمة للبطولة.

ويواجه المنتخب التونسي نظيره الجامبي الثلاثاء المقبل بملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التى تضم منتخبات تونس، بنين، زامبيا، جامبيا.

وحرص مسؤولو نادي الاتحاد السكندري على توفير كافة المستلزمات التي طلبها مسئولو البعثة التونسية قبل انطلاق مران الفريق.

وأبدى مسئولو المنتخب التونسي سعادتهم بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، واستقرت بعثة منتخب نسور قرطاج بفندق الإقامة بالإسكندرية، عقب الوصول مباشرة.