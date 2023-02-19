شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: أرفض محاسبة الشناوى بالقطعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، أن خطأ محمد الشناوي، حارس المارد الأحمر، في مباراة الفريق أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا وارد مع جميع الحراس.

وقال أحمد ناجي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر: "أرفض محاسبة الشناوي بالقطعة ويُحاسب على هدف الهلال".

وأضاف أحمد ناجي: "واضح أن محمد الشناوي كان يُعاني من مشكلة بسبب الشمس ولن يعفيه من المسئولية لأن الكرة في محيط سيطرته لكنه لم يسيطر عليها".

وأتم تصريحاته: "أتوقع انضمام محمد الشناوي وأحمد الشناوي إلى معسكر المنتخب المقبل، بجانب حارس قدم أداء مميزًا خلال الفترة الحالية قد يكون محمد عواد، ولا أعتقد أن فيتوريا سيضم محمد أبو جبل، وهو يدفع ثمن تفكيره".

وفشل فريق الكرة بالنادي الأهلي فى إنهاء عُقدة السودان ولم ينجح فى الفوز على الهلال على أرضه طوال مبارياتهما معاً، وخسر الأهلي من الهلال السودانى بهدف نظيف خلال المباراة التى أقيمت عصر أمس، السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان فى السودان، ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.