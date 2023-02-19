شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاتحاد السكندرى يستقر على بديل هشام صلاح وخالد صبحى أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، على بديل هشام صلاح وخالد صبحى أمام الدخلية في المباراة، المقرر لها غدا الإثنين على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويدفع زوران بالأردنى عبد الله نصيب بجوار محمود علاء في خط الدفاع تعويضا لغياب خالد صبحى، بينما يشارك مصطفى إبراهيم في الجبهة اليمنى بدلاً من هشام صلاح الذى تعرض للإيقاف بسبب الطرد في المباراة الماضية أمام أسوان.

يدخل الاتحاد السكندرى معسكرا مغلقا غدا الأحد بالسويس، استعداداً لمواجهة الداخلية، ويغيب الثلاثى عمار حمدى والنيجيري أوستين أموتو وخالد الغندور بسبب تعرضهم للإصابة، بينما يغيب هشام صلاح لتعرضه لطرد في مباراة أسوان بالجولة الماضية، وخالد صبحى لتراكم البطاقات، ليصبح عدد المستبعدين 5 لاعبين.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة من 18 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا.

وفي سياق مختلف فاز فريق الاتحاد السكندري، على نظيره أسوان بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار افتتاح منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، ليصعد للمركز الرابع فى جدول الترتيب.

تقدم لفريق الاتحاد السكندري إبراهيم حسن في الدقيقة 51، وعزز تقدم فريق زعيم الثغر كريستيفاو مابولولو في الدقيقة 63، وشهدت المباراة حالتي طرد، حيث تم طرد إسلام جمال، مدافع أسوان، في الشوط الأول، فيما حصل هشام صلاح على الكارت الأحمر قبل نهاية المباراة.

وتعادل الاتحاد السكندرى مع نظيره سبورتنج ودياً بهدفين لمثلهما وسجل أهداف سيد البلد، محمد محمود ومصطفى إبراهيم بينما سجل أهداف سبورتنج علاء نبيل وأحمد عادل.

واستبعد زوران، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، المهدى سليمان، محمود علاء، خالد صبحى، صبرى رحيل، أحمد عادل "ميسى"، مابولولو، وأموتو من مواجهة سبورتنج الودية، بينما دفع ببعض العناصر غير الأساسية للوقوف على مستواهم.