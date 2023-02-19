شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس نادى الهلال: لم نتعمد إقامة مباراة الأهلى عصرا واعتذرت للشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد إبراهيم العليقي، نائب رئيس نادي الهلال السوداني، أن الهلال لم يتعمد إقامة لقاء الأهلي في الثالثة عصرا، مشددا على أن فريقه حقق الهدف من اللقاء بالفوز بهدف دون رد.

قال محمد إبراهيم العليقي، في تصريحات تليفزيونية: "حضور الجماهير أفضل شىء في كرة القدم بغض النظر عن النتيجة، لذلك كان هناك حزن بعدم حضور الجماهير، ولكن في النهاية انتصرنا".

وأضاف: "الهلال دايما يقدم أسوأ مبارياته الساعة 3 العصر ولم نتعمد إقامة المباراة في هذا التوقيت، ولا يوجد مكافآت خاصة للاعبين بعد الفوز على الأهلي، المكافآت يتم صرفها وفقا للائحة فقط".

وأوضح نائب رئيس نادي الهلال السوداني، أنه اعتذر للجهاز الفني للنادي الأهلي وكذلك لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر، بعد المناوشات التي حدثت في اللقاء.

وتابع: "مناوشات محمد الشناوي مع اللاعبين أو الجهاز الفني أمر وارد في كرة القدم ويحدث، الشناوي كان متوترا، وكان تركيزه مع بعض الجماهير ولكن كل هذه الأمور واردة".

واختتم: "اعتذرت لجهاز الأهلي واللاعبين عن المناوشات التي حدثت على هامش اللقاء أو بعده، وفي النهاية نحن دائما أشقاء، ومتفائلون بعد الفوز على الأهلي، وسنقاتل للصعود وتخطي عقبة دور المجموعات".