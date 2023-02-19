شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يخطط لإراحة معلول فى مباراة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لإراحة علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأحمر، في مباراته القادمة ضد أسوان ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وينوي كولر اللعب بمحمد أشرف أساسيا في قيادة الجبهة اليسرى للأهلي أمام أسوان يوم الثلاثاء المقبل، مع إبقاء معلول على الدكة للدفع به وقت الحاجة إلى جهوده.

ويعاني علي معلول من الإجهاد بسبب ضغط المباريات ولعب عددا كبيرا من المباريات في وقت قصير.

وفضّل الجهاز الفني للأهلي إراحة علي معلول في الشوط الثاني من مباراته ضد الهلال السوداني بسبب شكواه من الإجهاد.

واعترف مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، بوجود مشاكل في فريقه، أظهرتها الخسارة أمام الهلال السوداني في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مارسيل كولر، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الخسارة شيء مؤسف ومحزنة، لكننا ما زلنا في بداية مشوار البطولة، وسنعمل على تصحيح أخطائنا، كما أن المباراة أقيمت في أجواء صعبة، وفوجئنا بوجود الجمهور العنيف رغم قرار إقامة المباراة بدون جمهور".

وأضاف: "الحكم لم يشهر البطاقة الصفراء سوى في الدقيقة 94 رغم إهدار الوقت، الأهلي ليست طريقته إهدار الوقت، هذه ليست شخصية الأهلي أننا نهدر الوقت، كما كشفت المباراة بعض المشاكل لدينا وسنعمل على إصلاحها".

وأتم: "لا خوف على الأهلي رغم الخسارة، سنعمل على تصحيح الأخطاء وتجميع النقاط، ومن المؤكد أننا سنظهر بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة".