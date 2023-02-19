شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف: الشمس سبب تشتيت تركيز الشناوى فى هدف الهلال.. و"الكاب" كان الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، على هدف الهلال السوداني في شباك الأهلي خلال مواجهة الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

قال محمد عبد المنصف، في تصريحاته تليفزيونية: "بالطبع الشناوي يتحمل مسئولية هدف الهلال، ولم نعتاد على مثل تلك الأخطاء من محمد الشناوي، ولكن الشناوي هو من الذي جعلنا لم نعتاد على ذلك بمستواه المميز في الفترات السابقة".

وأضاف: "الشناوي شتتت تركيزه مع الشمس قبل تنفيذ الركلة الحرة، وردة فعل الشناوي كانت بطيئة بعض الشىء".

وعن إمكانية ارتداء محمد الشناوي لـ"كاب": "أغلبية الحراس الكبار كانوا بيلبسوا كاب، ودايما كنا بنعاني في استاد الإسكندرية من الشمس في ماتشات الساعة 2، وكان لازم الشناوي من الأول يتعود على ارتداء الكاب من التدريبات قبل اللقاء استعدادا لهذا الموقف رغم أننا بنستخدم الإيد العكسية أمام الشمس".

ووجه محمد عبد المنصف نصيحة خاصة لمحمد الشناوي قائلا: "لازم يركز في الماتشات اللي جاية، خاصة أن الماتش الجاي أسوان مش بعيد، الحراس الكبار دايما لازم يركزوا في اللي جاي، ويتخطوا الأخطاء بشكل سريع".

واختتم: "الشناوي من الحراس الكبار، ومش هتيجي اجوان فيه بالطريقة دي كتير وهيبقى فيه تركيز أكتر من كده".