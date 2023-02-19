نائب رئيس الهلال: اعتذرت لمحمد الشناوي والحارس كان متوترا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد إبراهيم نائب رئيس نادي الهلال السوداني، أنه اعتذر للجهاز الفني للنادي الأهلي وكذلك لمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، بعد المناوشات التي حدثت في لقاء الفريقين بدوري أبطال افريقيا.

قال محمد إبراهيم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مناوشات محمد الشناوي مع اللاعبين أو الجهاز الفني أمر وارد في كرة القدم ويحدث، الشناوي كان متوترا، وكان تركيزه مع بعض الجماهير ولكن كل هذه الأمور واردة".

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أضاف: "اعتذرت لجهاز الأهلي واللاعبين عن

المناوشات التي حدثت على هامش اللقاء أو بعده، وفي النهاية نحن دائما أشقاء".

واختتم: "متفائلون بعد الفوز على الأهلي وسنقاتل للصعود وتخطي عقبة دور المجموعات".

وخسر الأهلي من الهلال السوداني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الأخير لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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