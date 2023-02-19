موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جوسفالدو فيريرا، لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

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وتأتي مباراة الزمالك والترجي في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمعترك الأفريقي والتي ستقام على الملعب الأولمبي برادس " حماد العقربي ".

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي، يوم 25 فبراير الجاري، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ثم يتجدد اللقاء بينهما في القاهرة في السابع من شهر مارس المقبل.

واعتلى الترجي صدارة المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط بينما جاء شباب بلوزداد في المركز الثاني بثلاث نقاط، في حين يقبع الزمالك في قاع المجموعة الرابعة بنقطة واحدة من تعادل مع المريخ السوداني في الجولة الثانية.

وسجل الترجي انتصاره الثاني في مرحلة المجموعات

بالفوز على المريخ السوداني ثم شباب بلوزداد الجزائري بنفس النتيجة في كلا المباراتين بهدف نظيف.

وكان الزمالك قد تلقى خسارة في مستهل دور المجموعات على ملعبه ووسط جماهيره بهدف أمام شباب بلوزداد الجزائري ليصعب الفارس الأبيض موقفه في المعترك الأفريقي.

ويصطدم الزمالك في الجولتين المقبلتين " الثالثة والرابعة "، مع نظيره الترجي، ويحتاج الأبيض للخروج بأفضل نتائج ممكنة للحفاظ

على آماله بالتأهل إلى دور ربع النهائي المستعصي على القلعة البيضاء في آخر نسختين.

الترجي وشباب بلوزداد

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