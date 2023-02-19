مجدي عبد الغني: بيرسي تاو لا يصلح للأهلي وأين برونو سافيو

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق، أداء اللاعب بيرسي تاو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام الهلال السوداني ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق في تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر:" بيرسي تاو مستواه مع النادي الأهلي لا يعبر عن الرقم المالي الكبير الذي اشتراه الأهلي به، واللاعب لم يُقدم شئ طوال فترته مع الفريق.

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وأضاف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق:" بيرسي تاو لا يستطيع ولا يصلح لقيادة هجوم النادي الأهلي ".

وتابع :" أين برونو سافيو ؟ .. لاعب اشتراه الأهلي بملايين ولا يتواجد في التشكيل أو القائمة ، لابد أن يتواجد المحترف بشكل أساسي في فريقه، وخروجه من التشكيل يؤكد أنه خارج حسابات كولر ".

وخسر الأهلي من الهلال السوداني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الأخير لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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